Ежедневно поступают по 18 тысяч звонков: Готов ли Татарстан к увеличению числа заболевших Covid-19

Рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Татарстане не прекращается. Больницы региона ежедневно принимают более 18 тысяч звонков, единая медицинская справочная служба по номеру 122 – более 4 тысяч, а служба скорой медпомощи – более 3 тысяч звонков. Нагрузка на медучреждения также повысилась. Эпидситуацию контролирует оперштаб республики.

Для повышения эффективности в регионе увеличили число операторов, принимающих вызовы. Теперь в единой медицинской справочной службе трудятся до 146 человек в смену, резерв работников – на готове. В регистратуры поликлиник привлекают студентов и ординаторов медвузов и колледжей. В случае нехватки персонала могут задействовать сотрудников МФЦ.

Помимо этого, в республике перепрофилировали 55 медицинских организаций. На 31 января в Татарстане было развернуто 3 912 коек. В настоящее время 82,8% из них занято. Оперштаб региона заверил, что при необходимости будет подключен резерв. Все медучреждения снабжены нужной техникой, медикаментами, расходниками и средствами индивидуальной защиты медработников.

Для работы в ковидных госпиталях направили специалистов, а в медучреждениях провели перераспределение работников, которые не принимают участие в лечении зараженных коронавирусом. Амбулаторно-поликлиническая сеть тоже готова к работе. Заболеваемость среди медработников высокая, однако сотрудников вовремя заменяют.

Фото: РИА Новости

В настоящее время пациентам, зараженным COVID-19, медпомощь оказывают 15 474 медработника. Из них в стационарах трудятся 7 867 медиков, в службе скорой медпомощи работают 875 водителей. Число волонтеров-медиков, в том числе студентов медицинских вузов и колледжей, составляет 4 250. Волонтеров привлекают для помощи медсестрам и врачам в красных зонах, реанимациях, приемно-диагностических отделениях и смотровых кабинетах. Также они помогают пожилым людям, находящимся на амбулаторном лечении, доставляя лекарства. Работа в пунктах вакцинации в поликлиниках тоже распределена им.

Напомним, за минувшие сутки в Татарстане достигнут новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом. В регионе зафиксировали 777 новых случаев. Таких данных с начала пандемии не было ни разу. На 1 февраля всего в Татарстане зарегистрировано 49 642 случая COVID-19.