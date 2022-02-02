Российский вирусолог Петр Чумаков, заведующий лабораторией молекулярной биологии института имени Энгельгарта, сообщил, какие места представляют наивысшую опасность в плане вероятности заболеть омикроном.

В первую очередь, по словам специалиста, подхватить новый штамм легко в местах массового скопления людей, особенно если такое место находится в замкнутом пространстве.

Опасен общественный транспорт, кабины лифтов.

"Характер распространения все равно воздушно-капельный. Там, где замкнутые пространства, более вероятно заражение. Например, в метро, автобусе, транспорте. Особенно, когда очень много народа набивается", — цитирует Петра Чумакова Ura.ru.

Чумаков считает опасными местами очереди любого характера и толка, так как там не соблюдается социальная дистанция.