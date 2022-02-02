В казанском футбольном клубе "Рубин" выявлена массовая вспышка коронавирусной инфекции, о чем сообщил Telegram-канал "Мутко против".

По данным источника, заболела почти половина команды. Из-за этого казанцы настояли на отмене товарищеского матча против "Сочи", который должен был состояться сегодня, 2 февраля.

"Судя по всему, именно казанцы хотят сделать так, чтобы начало чемпионата было перенесено", — предполагают авторы тг-канала.

Сейчас наша команда находится на сборах в Турции. Первый официальный матч намечен на 28 февраля. Играть казанцы будут против "Зенита".