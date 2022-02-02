Неизвестный мужчина в городе Томске настойчиво пытался увести с собой школьницу, заманивая девочку в заброшенный дом в частном секторе под предлогом, что покажет ей милых щенков. Девочка заподозрила неладное и начала громко кричать, убежать не вышло, мужчина схватил ее за рюкзак. Заметив, что прохожие оборачиваются, мужчина резко скрылся с места происшествия.

"После возвращения ребенка домой родители обратились в правоохранительные органы", — сообщила пресс-служба СК РФ по Томской области.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность подозреваемого.