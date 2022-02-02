Криминальный авторитет Арман Дикий (Арман Джумагельдиев), обвиняемый в организации массовых погромов в Казахстане, странным и таинственным образом исчез из камеры СИЗО, сообщили его адвокаты.

В последний раз защита общалась с Диким сутки назад, он собирался давать показания. А сейчас Дикого в СИЗО нет.

11 января его арестовали на 2 месяца. Задержан был пятью днями ранее в одном из отелей в Алма-Ате. У него при себе нашли четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.