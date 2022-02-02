С 1 февраля в России вступило в силу право должников сохранить средства на счете в размере одного прожиточного минимума при списании средств приставами по исполнительным документам. Внесенные в федеральный закон "Об исполнительном производстве" изменения прокомментировали приставы в Татарстане.

Они отметили, что сохранят прожиточный минимум, не будут его списывать, если должник напишет заявление в отдел ФССП. В нем следует указать личные данные, гражданство, паспортные данные, место проживания и банковские реквизиты счета, на котором будет сохраняться сумма в размере прожиточного минимума.

Заявление будет рассматривать судебный пристав-исполнитель. Он же и вынесет соответствующее решение.