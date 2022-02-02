День сурка, антирекорд по коронавирусу и гололед на дорогах: Главные новости на утро 2 февраля

2 февраля 2022 года в Татарстане начинается с нехарактерной для зимы погоды. Столбик термометра приблизился к нулю – символично в День сурка. Согласно поверьям, сегодня станет ясно, когда именно ждать весну. Тем временем в городе так же продолжают бороться с коронавирусом. Увы, показатели стабильно растут. Об этом и других не менее важных и интересных новостях – в утреннем дайджесте ProKazan.

ПОГОДА

2 февраля погода в Татарстане будет облачной. Местами ожидается небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем будет колебаться от -3 до -1 градуса. На дорогах будет скользко.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

Татарстан продолжает обновлять антирекорд по количеству зараженных коронавирусом. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 777 новых случаев COVID-19. Таких данных не было ни разу с начала пандемии в республике.

Среди заболевших 67 детей в возрасте до 18 лет. Госпитализированы в медицинские учреждения 120 человек. Всего с начала пандемии в Татарстане зафиксировано 49 462 случая COVID-19. От осложнений ковида скончались 1 594 жителя республики, из них за прошедшие сутки - 7 человек.

Фото: РИА Новости

ТРАНСПОРТ

В общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Тем, кто захочет войти в салон автобуса и трамвая без маски, водители могут отказать в перевозке. Кроме того, в общественном транспорте продолжает действовать система QR-кодов. Без них пользоваться транспортом запрещено.

Водителей предупреждают о гололедице в связи с погодными условиями.

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Фото: соцсети

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Примерно 135 лет назад в этот день американцы начали отмечать День сурка. В небольшом городке Панксутони на западе Пенсильвании сурок Фил, по поверью, предсказывает погоду. Если в этот день сурок, выйдя из норы после зимней спячки, увидит свою тень (соответственно, день будет солнечным) и, испугавшись, юркнет обратно, значит зима продержится еще ровно 6 недель. Если же тени нет, это означает, что весна близко.

Ежегодно ранним утром 2 февраля в городке Панксутони собираются тысячи зрителей и с замиранием сердца ждут, какую же погоду предскажет Фил на этот раз? Ровно в двадцать пять минут восьмого утра Фила вытаскивают из норки, и он делает свой прогноз.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Павел, Семен, Инна, Лев, Римма, Захар и Лаврентий.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 2 ФЕВРАЛЯ

2 февраля православные христиане отмечают день памяти Преподобного Евфимия Великого. В народе праздник называется Ефимов день. Благодаря своему смиренному образу жизни Евфимий получил дар исцеления. Позже ему пришло откровение, что он должен будет обучать всех людей, которые этого попросят.

Фото: РИА Новости

Что можно делать

Для того, чтобы привлечь удачу в дом, в этот день наши предки пекли свежий хлеб. Считалось, что нужно съесть по куску каждому в доме, пока он еще горячий. Это принесет домочадцам здоровье.

Нужно пригласить к столу гостей и приготовить для них что-нибудь вкусное. Такой обряд принесет в дом достаток. Также для того, чтобы в доме были деньги, необходимо избавиться от мусора, хлама и ненужных вещей.

Что нельзя делать

В этот день запрещено петь, громко разговаривать и смеяться после захода солнца. Если ослушаться этого запрета, то в дом придет беда, а тот, кто нарушал запрет, будет заливать горе слезами.

Если вы нашли деньги на улице в этот день, то ни в коем случае нельзя их поднимать. Просто пройдите мимо, пусть их заберет кто-то другой. Если поднять чужие деньги с земли, то у вас будут финансовые проблемы. Также отсутствие денег сулят крупные покупки 2 февраля. Они не принесут вам радости – только убытки.

Чтобы не было ссор с близкими и родственниками в ближайшее время, не перебирайте крупу. Не выходите в грязной и рваной одежде из дома в этот день, иначе будут неприятности.