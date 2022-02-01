Крушение очередной финансовой пирамиды и подвиг хирургов: Главные события на вечер 1 февраля

Первый день февраля 2022 года запомнится казанцам новым антирекордом по заболеваемости коронавирусом, предупреждением властей о не менее скоростном вирусе и предложением Фарида Мухаметшина отказаться от формулировки «брак» при регистрации новых семей. Портал ProKazan собрал основное и самое интересное за день.

В Казани обрушилась финансовая пирамида основателя портала франшиз БИБОСС - Raf Systems

Проект был создан совсем недавно - весной 2021 года. Он предлагал вкладчикам, которых именовали "партнерами", доходность от вложений от 17 до 22% ежемесячно (Подробности).

Пенсионеры будут получать больше: Как изменится жизнь жителей Челнов с 1 февраля 2022 года

Выплаты за каждый месяц проиндексируют с 1 февраля текущего года, а социальную пенсию – с апреля. Предварительная сумма средней страховой пенсии будет равна 17,8 тысяч рублей (Подробности).

В Татарстане с лихвой обновлен антирекорд по числу зараженных коронавирусом

За сутки в регионе зарегистрировали 777 новых случаев коронавируса. Таких данных не было ни разу с начала пандемии в республике. Среди заболевших 67 детей в возрасте до 18 лет (Подробности).

Фото: kp.ru

В поликлиниках Казани ковид-больные вынуждены стоять в одной очереди со здоровыми людьми

В медучреждениях города в один кабинет на тесты ПЦР стоят и больные, и здоровые. Истории рассказывают сами горожане в социальных сетях (Подробности).

"Быстро распространяется, как "омикрон": в Госсовете Татарстана предупредили о новой напасти

Сотрудники ветуправления проводят объезды хозяйств и внимательно следят, не будет ли где выявлен случай вирусного ящура. На заседании комитета по экологии у специалистов выяснили, насколько реален риск завоза в республику опасного заболевания (Подробности).

Сенсация! Хирурги из Челнов первыми в России смогли заменить самый крупный сосуд человека на протез

В БСМП провели полное гибридное протезирование всей грудной и брюшной аорты, сохранив все ее значимые ветви, начиная от сердца до начала артерий конечностей.Из-за того, что у пациента было три жизнеугрожающих фактора: расслоение, аневризма и разрыв аорты, тотальное протезирование было проведено в 4 этапа (Подробности).

В Татарстане у родных покойника, с могилы которого спилили крест, потребовали доказать "православие"

Скандал вокруг семьи Смирновых и их родственников продолжается. К тому же тех, кто спилил крест, так и не нашли (Подробности).

Фото: соцсети

Челнинца, который разгуливал по городу с пистолетом в руках, наказали из-за отсутствия маски

Сообщение о подозрительном человеке с оружием в руках поступило в полицию минувшим днем. Подозреваемый был задержан. На него составили протоколы за мелкое хулиганство и отсутствие маски в магазине (Подробности).

Хорошее дело браком не назовут: Мухаметшин предложил отказаться от слова «брак» при создании семей

"Русский язык богатый. Неужели нельзя найти хорошее слово? "Поздравляем вас со вступлением в брак". Как будто вляпался ногой во что-то неприятное", - заявил Председатель Госсовета Татарстана (Подробности).