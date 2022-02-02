В Екатеринбурге до смерти забили пятилетнюю девочку. Трагедия разыгралась в квартире дома на улице Московской.

Как сообщает "КП-Екатеринбург", девочка скончалась от черепно-мозговой травмы. Источник в следственных органах рассказал, что вряд ли смерть ребенка была случайной или нечаянной:

"Били целенаправленно, не менее двух раз. Предполагаемый преступник задержан. Мать сообщила по номеру 112 о смерти ребенка, но не торопилась. К этому моменту девочка несколько часов не подавала признаков жизни", — сообщил источник издания.

Пока не сообщается, кем именно приходится задержанный погибшему ребенку. Возбуждено уголовное дело.