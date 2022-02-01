Лечащий доктор Андрея Малахова в ответ на запросы прессы о странном парике и пугающем виде ведущего ответил, что у Малахова действительно обнаружена серьезная болезнь, но речь идет совсем не об онкологии, как думает добрая половина страны, сообщает Solenka.info.

Внешние изменения Малахова, которые обсуждают зрители и коллеги, действительно являются следствием заболевания, отметил врач. Точный диагноз называть ему не позволяет этика, но врач отметил, что это заболевание, которое смертельным может стать только при определенных условиях. В данный момент болезнь у Андрея стала хронической, но пока его состояние здоровья не является критичным.