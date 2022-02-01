Годовалую девочку, которую неделю искали под Новгородом, сегодня нашла полиция. Тело ребенка лежало в снегу, видимых следов насилия нет, но рядом с местом эксперты заметили кровь, сообщает "КП".

Тело малышки лежало совсем недалеко от дома. Точные причины смерти ребенка станут понятны по результатам вскрытия тела.

Следователи предполагают, что девочка могла проснуться и уйти из дома на соседний участок, где и замерзла.

На прошлой неделе суд арестовал ее мать и отчима, их подозревают в убийстве малолетней.