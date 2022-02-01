Бизнесмен из Казани Евгений Иванов, который является основателем инвестиционного криптовалютного проекта Raf System, заявил о закрытии проекта и уже известно, что он покинул Казань и уехал из страны. По его словам, он вынужден был сделать это "ради сохранения собственной дееспособности".

Вкладчики Raf System тем временем уже собираются в группу, чтобы составить коллективное обращение в правоохранительные органы, прокуратуру и Роскомнадзор.

Иванову же уже вряд ли есть до них дело, поскольку основатель федерального портала франшиз БИБОСС не только заявил о крахе пирамиды, но и удалил все аккаунты в социальных сетях.

Напомним, что Raf System была основана в 2021 году весной, а осенью Центробанк нашел в ее деятельности "признаки финансовой пирамиды".