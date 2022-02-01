Инфекционист из Казани Наиля Дроздова рассказала на страничке в социальной сети Инстаграм отличительные черты штамма "омикрон". По словам Наили Фаритовны, у этой модификации вируса особое строение спайк-белка. Именно за счет него вирус попадает в клетки человеческого организма. И именно к этому белку формируется потом иммунитет.

Если спайк-белок меняется, как в случае с "омикроном", то вирус становится более устойчивым к нашему иммунитету, если мы ранее болели ковидом или прививались от него.

Вот почему "омикрон" более заразен. Доктор заявила, что он заразнее "дельты" в 3 раза, и в 10 раз заразнее самого первого "альфа"-штамма.

Инкубационный период у "омикрона" короткий - 1-3 дня, но и выздоравливают пациенты быстрее, особенно, если они ранее были привитыми.

Опасность в том, что все чаще начали болеть дети и подростки.

Среди симптомов частым явлением стало поражение верхних дыхательных путей, обострение хронических заболеваний, насморк, головная боль, усталость, першение в горле, отметила врач.