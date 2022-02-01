В Татарстане семья потеряла 5 миллионов рублей после угроз неизвестных. Теперь по факту мошенничества в Набережных Челнах возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Такой внушительной суммы семейство лишилось за 10 дней. Мошенники звонили с завидной регулярностью, представлялись полицией, налоговой, сотрудниками банка, использовали подменные номера, высылали липовые повестки и требовали мнимую материальную компенсацию.

Настоящий триллер разыграли с того, что позвонил лже-полицейский и сообщил, что некая особа сняла со счета челнинца деньги. Челнинец поверил, выполнил все указания собеседника, перевел деньги якобы на безопасные счета. Чтобы все операции завершить, ему пришло взять несколько кредитов, занять у родных и друзей и отдать автомобиль под залог.

Мошенники после крупной добычи решили, что от семьи еще есть польза и таким же способом "развели" сестру и отца первой жертвы.

Полиция, на этот раз настоящая, куда пришли обманутые члены семейства после потери 5 миллионов, установила, что звонили им из Москвы, Казани, Челнов и Дагестана.