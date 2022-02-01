В Казани женщина получила удар ножом в сердце прямо на застолье. Все случилось накануне вечером в доме на улице Беломорской, сообщает ВГТРК "Татарстан".

Компания из двух мужчин и женщины решила отметить начало трудовой недели. Вечер понедельника выдался у них шумным, что не могло не взволновать соседей.

Когда соседи услышали явные звуки драки, они просто вызвали полицию. По прибытии стражи порядка увидели в квартире окровавленных мужчину и женщину. Последняя получила удар ножом в сердце.

Полиция задержала подозреваемого на остановке в Авиастроительном районе Казани. Это был 50-летний мужчина.