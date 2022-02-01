Молодой житель Сахалина решил помочь гостю города, который приехал на свадьбу, за несколько секунд избавиться от всех сбережений. Потерю гость заметил не сразу, поскольку был в предвкушении приятного отдыха в сауне.

Началась история в баре. 20-летний сахалинец познакомился с мужчиной, который приехал на свадьбу. Уже изрядно поддатый гость города хотел в сауну. Тогда молодой человек предложил ему вызвать такси. И вместе с ним отправился продолжать отдых.

В такси пьяный приезжий протянул новому знакомому телефон и попросил, чтобы тот оплатил такси переводом. Тот увидел на счету нетрезвого гостя 100 тысяч рублей, быстро перевел их себе, а спутнику сказал, что денег на карте нет. Гость открыл другое приложение для другой карты, там было 70 тысяч, и эти деньги попутчик перевел себе. А потом тактично извинился и вышел под предлогом срочных дел.

Как сообщает региональное управление МВД, расследование закончено, материалы направили в суд.