Потребность в кадрах превышает число соискателей: Число безработных в Казани сократилось в 4 раза

За минувший год в Казани трудоустроили более 20 тысяч человек из 26 тысяч жителей, обратившихся в службу занятости. Таким образом количество безработных в городе удалось уменьшить в 3,7 раза. Показатели рынка труда вновь стали такими же, как и до пандемии. При этом потребность в кадрах в большинстве направлений экономики все еще больше, чем самих соискателей, сообщил на деловом понедельнике директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин.

Служба занятости помогла найти работу почти 80% соискателей

В 2021 году в службу занятости обратилось в два раза меньше соискателей, чем в рекордном из-за пандемии 2020 году. Из них удалось трудоустроить 78%. При этом в начале года фиксировались 17 тысяч 88 безработных, но 31 декабря 2021 года их число составило всего 4 671 человек.

В Казани на 1 января 2022 года показатель регистрируемой безработицы равнялся 0,7% от численности рабочей силы. По стране уровень безработицы составляет 4,3%. Руководитель исполкома города Рустем Гафаров напомнил, что несмотря на красноречивые на фоне общероссийских показатели, предприятия остро чувствуют инфляцию. Однако он заверил, что волна безработных отхлынула.

Самыми востребованными среди работодателей вакансиями являются специалисты в области финансов, телекоммуникаций и связи, IT и интернет-технологий, страхования и аудита, а также энергетики, транспорта и логистики. Для тех, кто ищет работу, в приоритете не только зарплата, но и высокая корпоративная культура. Тимур Муллин привел пример трех известных маркетплейсов, предлагающих, помимо зарплаты от 50 тысяч рублей в месяц, еще и полис ДМС, проезд и бесплатное питание. Власти города предполагают, что рабочие места в них сохранятся и после пандемии.

Работодатели получили субсидии в сумме 5 миллионов рублей

Для того, чтобы стимулировать работодателей трудоустроить безработных, им выделили субсидии на общую сумму более 5 миллионов рублей. В частности, денежные средства направили в «Горводзеленхоз», завод «Элекон», управляющую компанию «Уютный дом», «Содружество», Департамент продовольствия и социального питания и «Аромат». Так, работа появилась у 249 человек.

В 2022 году власти города продолжат поддерживать работодателей. В отличие от прошлого года, акцент будет сделан на трудоустройстве молодежи до 30 лет, заявил Тимур Муллин. Субсидию работодатель сможет получить, оформив заявление в личном кабинете на платформе «Работа в России».

Из-за конкуренции за персонал в ряде отраслей невозможно восполнить дефицит в кадрах

Количество безработных в городе снизилось, однако потребность в кадрах не уменьшилась. Статистика рынка труда показывает преобладание спроса над предложением.

На деловом понедельнике Муллин сообщил, что в настоящее время в некоторых отраслях экономики потребность в кадрах значительно превышает количество соискателей. Это ведет к дефициту в реальном секторе экономики. Конкуренция за персонал между работодателями довольно высокая: они готовы взять на работу людей без опыта, сами их обучить и платить ежемесячно от 35 тысяч рублей. При таком раскладе руководитель центра занятости отмечает, что кадровый дефицит в целом ряде отраслей невозможно восполнить.

Из наметившихся решений данного вопроса был озвучен вариант восполнения дефицита кадров за счет привлечения студентов и молодежи. Также граждан можно обучать по направлениям, запрашиваемым работодателями, отметил спикер. Для этого на базе Центра занятости функционирует Совет кадровых служб предприятий города.