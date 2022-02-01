В квартире в Санкт-Петербурге скончался младенец, которого 31-летняя мать из Алтайского края решила накормить коровьим молоком, сообщает "Фонтанка".

Установлено, что мать накормила малыша из бутылочки и уложила рядом с собой спать, а через пару часов, проснувшись, обнаружила, что малыш уже не дышит, у него приоткрыт рот и посинел язык. Она позвонила мужу и рассказала обо всем, тот вызвал полицию и скорую помощь.

Последняя уже не потребовалась, медики констатировали смерть ребенка.

Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.