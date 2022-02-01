Волонтеры ПСО "Феникс" заявили, что полиция нашла тело годовалой девочки, которую искали под Новгородом больше недели.

Отчим и мать ребенка арестованы 27 января. При поисках в печи следователи нашли останки костей, но экспертиза не показала, что они - человеческие.

25 января в ночь девочка 2020 года пропала, сразу возбудили дело об убийстве малолетней, о халатности местных чиновников, которые допустили нахождение ребенка с матерью, которая ранее была лишена прав на нескольких своих детей.

Пока не сообщаются подробности смерти ребенка, волонтеры написали только, что девочка найдена, она погибла.