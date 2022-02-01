Верховный суд Татарстана продолжает допрос Сергея Нейдерова, известного как Нейдер. Вора в законе, "положенца" по Татарстану обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, но сам он с этим категорически не согласен.

Главной уликой следствие считает тетрадь, которую нашли в доме любовницы Нейдерова. В ней, считают следователи, расписан общак. Нейдер говорит, что это - просто карточные долги.

Жалеет Нейдер лишь об одном – что тетрадь с "карточными долгами" отдал не жене, а любовнице:

"Я сглупил, надо было жене отдать", – сокрушался он в зале суда накануне.

"Да, жена всегда надёжнее", – справедливо подтвердил судья.

Допрос Нейдерова продолжится до 2 февраля, после этого судьи проведут допрос свидетелей защиты, а потом перейдут к прениям сторон.