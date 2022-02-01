В Уфе через 8 лет разыскали того, что утопил несовершеннолетнюю девушку в ванне. Тело 16-летней девочки с признаками утопления нашли в ванне в 2014 году.

Как установили эксперты Следкома по Башкирии, с ней расправился взрослый любовник. Поначалу он вину отрицал, и только сейчас начал давать признательные показания.

"Тело обнаружил ее парень, у которого она находилась в гостях, пока его родителей не было в городе. Молодой человек пояснил, что ушел из дома с утра, а когда вернулся, длительное время не мог попасть в квартиру, после чего залез через балкон и обнаружил тело девушки", - рассказали в Следкоме.

Сейчас мужчина признался, что был под наркотиками, поссорился с несовершеннолетней любовницей и в пылу гнева утопил ее. Дело будет передано в суд.