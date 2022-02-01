Четырем знакам Зодиака февраль принесет массу хорошего, они станут настоящими любимчиками Судьбы, им достанутся все сливки. Астролог Павел Глоба назвал этих счастливчиков.

Близнецы

Близнецам в феврале выпадет шанс завязать полезные и очень нужные знакомства, обзавестись новыми связями, деловыми контактами, которые вскоре очень помогут представителям знака дойти до заветной цели. Меркурий подарит Близнецам общительность, тягу в обучению новому. Они будут невероятно притягательны в феврале для представителей противоположного пола. С большой долей вероятности в феврале к Близнецам придет финансовый успех.

Девы

Девам удача в феврале будет сопутствовать во всех начинаниях, а кроме того им смело можно рассчитывать на приятные сюрпризы от судьбы. Глоба советует Девам проявить больше трудолюбия. Чем активнее они будут работать, тем больших вершин достигнут. Больным представителям знака Глоба пообещал скорое выздоровление, на личном фронте в феврале также все будет очень благоприятно.

Весы

Весам улыбнется удача в личной сфере. Сложатся удивительно романтические и крепкие отношения, в семье закончится период недоразумений и непонимания. Февраль хорошо подходит для того, чтобы Весы отправились в отпуск или путешествие, пусть даже недалеко - поездка будет очень успешной и подарит массу положительных эмоций и приятных воспоминаний.

Водолей

Меркурий переходит в созвездие Водолея, напоминает астролог. А это значит, что в феврале Водолеи станут главными счастливчиками и везунчиками. Они будут уверены в себе, все будет удаваться легко, без существенных преград. Водолеи поправят свое финансовое положение, смогут наладить личную жизнь, получат редкий шанс от судьбы, воспользовавшись которым в корне изменят жизнь к лучшему.