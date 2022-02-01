В Свердловской области вынесен жесткий приговор насильнику и убийце школьницы. 41-летнему ранее судимому за тяжкие преступления мужчине дали пожизненное лишение свободы.

Суд установил, что будучи под наркотиками, мужчина заметил 11-летнюю девочку, которая подрабатывала продажей газет. Он предложил купить у нее все запасы и так заманил ее в свою квартиру, где изнасиловал. А потом, боясь проблем с законом, задушил.

Тело он вынес и выбросил в кусты, прикидав его землей. Но его все равно вычислили. Под прессом доказательств мужчина во всем признался.