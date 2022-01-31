В Татарстане к строительству трассы М-12 Москва-Казань решили привлечь студентов. Об этом распорядился Президент Татарстана Рустам Минниханов, а доложил о решении министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

"В вопросах профессиональной самореализации ключевым партнером остаются студенческие трудовые отряды, которые вновь в числе лидеров по стране. Республиканский центр возобновит свою работу в этом году и продолжит работу как центр профориентации и карьеры для молодежи", — заявил министр.