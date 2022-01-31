В Белгородской области мужчина освободился из колонии и первым делом решил поквитаться со своей сожительницей и ее сестрой. Одна из женщин ранее была адвокатом по его делу.

В итоге мужчина жестоко расправился с сожительницей 1970 года рождения, а потом поехал к ее сестре 1965 года рождения.

Ранее, как сообщает РИА "Новости", мужчину судили за покушение на убийство. Его адвокатом на процессе была его супруга - известный в Губкине адвокат Елена Сушкова.

После убийства жены-защитницы и ее сестры мужчина снова арестован. В ближайшее время материалы дела передадут в суд.