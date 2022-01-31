Городской суд в Петербурге вынес приговор двоим теперь уже бывшим сотрудникам ОМОНа, которые за долги убили пенсионера МВД. Одному дали 14, а другому - 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Дело рассматривал суд присяжных, и присяжные посчитали, что бывшие бойцы ОМОН не заслуживают снисхождения.

Пенсионер МВД был должен одному из омоновцев денег. Не добившись их возврата, силовик поговорил с товарищем по службе, и оба отправились к пенсионеру в гости. Они заставили его сесть в свой автомобиль, накинули удавку и задушили.

Один из бойцов не признал вины, второй написал явку с повинной. Пока шло рассмотрение дела, оба выплатили родным погибшего около 3 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба.