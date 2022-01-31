Верховный суд Республики Татарстан приступил к допросу "положенца" по региону Сергея Нейдерова, известного в определенных кругах как Нейдер. Прессу в зал суда не допускают, ссылаясь на нежелание подсудимого.

По-прежнему Нейдеров не признает, что занимал высокое положение в преступной иерархии. И лишь говорит о том, что "помогал решать некоторые вопросы" - в тюрьмах и на воле.

Следствие нашло в доме его любовницы тетрадь, которую теперь считают главной уликой. Нейдер говорит, что там речь идет не про общак, а про карточные долги.

Силовики же уверены, что в ней велся учёт общака - это же подтверждают и секретные свидетели.

Допрос Нейдеова будет продолжаться до 2 февраля. Потом последуют допросы свидетелей защиты и стартуют прения.