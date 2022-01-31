В воинской части в Московской области солдат-срочник погиб из-за того, что его сослуживец-контактник грубо нарушил правила обращения с оружием. Информацию подтвердили в пресс-службе Западного военного округа.

Сейчас командование части и полиция проводят совместную проверку обстоятельств трагедии. Предварительно установлено, что утром сегодня, 31 января, контрактник в оружейной произвел непроизвольный выстрел, убив на месте сослуживца. Пуля попала точно в голову.

Стрельба произошла в комнате вооружения войсковой части ПВО в деревне Троице-Сельцо.