Двое рабочих погибли в Сармановском районе Татарстана на Нуркеевском месторождении. Еще двое мужчин получили травмы. Все случилось из-за хлопка емкости для транспортировки нефти, сообщил старший помощник руководителя республиканского Следкома Андрей Шептицкий.

Как установили сотрудники Следственного комитета, 59-летний бывший замначальника участка "Малая нефтяная компания Татарстана" поручил подчиненным проверить емкость на прочность, но не осмотрел ее и не обнаружил вовремя дефект. Не стал он контролировать и процесс испытаний, из-за чего под высоким давлением произошел взрыв емкости.

На него завели уголовное о нарушении требований промышленной безопасности. Своей вины мужчина не признает.