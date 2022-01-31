ВИЧ-инфицированная девушка болела коронавирусом на протяжении 9 месяцев, и за это время патоген в ее организме скопил 21 мутацию. К такому выводу пришли врачи клиники в ЮАР, где проживает странная пациентка, сообщает Social Science Research Network (SSRN).

22-летняя девушка со врожденной ВИЧ-инфекцией получила положительный тест в январе прошлого года, и только в сентябре врачи решили госпитализировать ее, поскольку никто не мог понять, как инфекция сохраняется в организме целых 9 месяцев.

Ученые, изучившие этот случай, говорят, что новые мутации коронавируса, которые появляются в организмах ВИЧ-инфицированных людей, гипотетически могут обходить любую защиту, многие из них смертельно опасны для человечества.