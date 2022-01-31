Прокуратура РТ проводит проверку по факту появившегося в социальных сетях сообщения о падении малыша в открытый канализационный люк. Отмечается, что все случилось у детской поликлиники № 3 в поселке ЗЯБ в Набережных Челнах.

Мать ребенка заявила, что от трагедии спасла только своевременная реакция отца малыша. Он бросился следом и достал чадо.

Ребенок пережил сильный стресс. Автор поста отмечает, что у открытого люка не было опознавательных знаков, сигнальной ленты, заметить его не было никакой возможности.