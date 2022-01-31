Штамм "омикрон" научился преодолевать вакцинную защиту, но у привитых инфекция протекает легче. На своем опыте это проверил известный российский ученый, молекулярный биолог, генетик, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов. Он привился «Спутником V» и Pfizer, но потом все равно заразился "омикроном", и рассказал "Ленте.ру", как при этом чувствовал себя.

"Принято говорить, что омикрон переносится сравнительно легко. Хотя я был привит «Спутником V» и Pfizer, но большой радости сейчас не испытываю. У меня третий день боли в суставах и мышцах и очень сильно болит горло. Ощущение, что туда вставили паяльник", - рассказал Северинов.