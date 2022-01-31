У 36% заболевших коронавирусом в Татарстане выявлен и подтвержден штамм "омикрон", об этом заявила руководитель республиканского Управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

По ее словам, количество бессимптомных заражений выросло в 10 раз, а число инфицировавшихся детей выросло в 11 раз.

Марина Патяшина отметила, что симптомы "омикрона" могут проявиться уже на 2-6 день после инфицирования. Существенно повышается температура тела - до 38 градусов и выше, появляется ломота в суставах и мышцах, закладывает нос, появляется першение в горле, чихание, кашель, снижается аппетит.