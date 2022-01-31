Мисс США 2019 года Челси Крист трагически погибла после падения из окна 60-го этажа в Нью-Йорке, сообщает The New York Post. Девушке было всего 30 лет.

Проживала красотка в том же небоскребе в Среднем Манхэттене на 9 этаже, соседи видели ее на уровне 29 этажа, она поднималась вверх.

Незадолго до смерти девушка написала на своей странице в социальной сети странное сообщение: "Пусть этот день принесет вам покой и умиротворение".

После блистательной победы на национальном конкурсе красоты Челси работала адвокатом и телеведущей. Как-то она призналась, что вынуждена проходить психотерапию.