В социальных сетях появился пост, в котором житель Казани пожаловался, что долгое время не мог дозвониться до скорой помощи, пишет Татар-информ.

Звонок мужчины занял почти три часа, на который ему не ответили, это подтверждают фотографии. Пользователи соцсетей поддержали возмущение автора, сообщив, что они тоже не могут дозвониться даже до своих поликлиник. Некоторые прокомментировали, что попадали на оператора только с 46 попытки, а после часами ждали приезда помощи.

На жалобы казанцев отреагировал официальный аккаунт Горздрава Казани.

"Из-за тяжелой эпидемиологической обстановки, сложившейся в последние дни, на телефон кол-центра в разы увеличилась нагрузка",- сообщается в сообщении.

Поэтому в Горздраве напомнили, что помимо кол-центров поликлиник, жители города могут также обратиться по телефонам 122, 112 и 103, которые принимают круглосуточно.

Они также отметили, что самый большой поток звонков приходится на утро, и что после обеда же дозвониться туда намного легче.