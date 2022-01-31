Один из руководителей «Газпром инвеста» Леонид Шульман найден мертвым в ванной

В элитном поселке Выборгского района Ленинградской области нашли тело топ-менеджера транспортной компании «Газпром инвест». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Им оказался 60-летний Леонид Шульман. Его нашла в ванной комнате. Погибший лежал на животе. На обеих руках зафиксированы глубокие резаные раны, все было в крови. На бортике ванны нашли выдвижной строительный нож, а рядом с ним лежала предсмертная записка.

По предварительным данным, правоохранители считают, что это было самоубийство. В записке сказано, что "его залечили" и он "не хочет быть инвалидом".

Мужчина лечился после травмы на ноге. Ему установили аппарат Илизарова. У топ-менеджера остались взрослые дети.