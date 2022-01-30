«Генерал НАТО» похитил у россиянки больше миллиона рублей

Жительница Бузулукского района Оренбургской области отдала мошеннику 1 186 100 рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным полиции, 55-летняя женщина с августа 2021 года по январь 2022-го общалась с мужчиной, который представлялся генерал-майором НАТО из Германии по имени Берн. Он заявил о готовности переехать в Россию и жить вместе. Она формила для этого кредиты и перевела ему деньги в размере более 1 миллиона рублей.

Однако, после того, как жених не приехал, она поняла, что стала жертвой обмана.

Полицейские устанавливают личности и местонахождение лиц, причастных к преступлению. Уже возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Годом ранее, в Москве задержан уроженец Перу, который обманул российскую учительницу на полмиллиона рублей, пишет Lenta.Ru.