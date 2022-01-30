На 86-м году жизни умер народный артист РСФСР Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет, сообщил РИА Новости его сын Василий Куравлев.

Ранее стало известно, что актер находится в клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких". Однако, наличие COVID-19 врачи не подтвердили. Позже артисту провели экстренную операцию на желудке. Впоследствии стало известно, что его выписали из Коммунарки, чтобы перевести в хоспис им. В.В. Миллионщиковой.

За годы творчества Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей. Среди наиболее известных фильмов с его участием "Живет такой парень" (1964) Василия Шукшина, "Золотой теленок" (1968) Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Опасно для жизни!" (1985) Леонида Гайдая, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Ищите женщину" (1982) Аллы Суриковой, "Ширли-мырли" (1995) Владимира Меньшова.