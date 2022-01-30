Бастрыкин намерен возбудить уголовное дело против экс-председателя райсуда в Татарстане

7 февраля Высшая квалифколлегия судей РФ рассмотрит представление главы СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на уголовное преследование бывшего председателя Пестречинского и Менделеевского судов Татарстана Ирека Набиева, сообщает "Реальное время".

Ранее стало известно, что именно он упоминается в двух уголовных делах, одно из которых уже успело дойти до приговора в Казани.

Следственный комитет намерен возбудить против него уголовное дело по 11 эпизодам, в числе которых особо тяжкие преступления.

А именно похищение человека в составе орггруппы (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ), два мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), получение взятки в особо крупном размере, то есть свыше 1 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ), вымогательство в составе орггруппы с целью получения имущества в особо крупном размере (п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), незаконный оборот наркотиков в составе орггруппы (п. «а» ч. 4 ст. 228.1), подстрекательство к превышению должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч. 4 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Большая часть тех же обвинений предъявлена племяннику отставного судьи — Денису Набиеву, а также еще двум челнинцам Альберту Зарипову и Марселю Салахову. Вину они не признают.

Ирек Набиев же еще до Нового года покинул страну. Текущее местоположение не известно. Предположительно Грузия или Германия.