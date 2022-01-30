В Татарстане в 2021 году заключили контракты на поставку спецтехники на сумму 1,1 млрд рублей

В Татарстане обновляется парк с специальной коммунальной техникой. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

Еще в 2021 году заключили контракт на поставку 155 единиц техники на сумму 1,12 миллиардов рублей.

Уже 69 единиц новой техники поставили в муниципальные районы, остальные машины планируют довести в течение трех последующих месяцев согласно графику.

Системно работа по обновлению автопарка проходит с 2017 года. За первые три года в районы по договорам аренды передали 360 единиц техники в общей сложности на 1,51 млрд рублей, - отметил глава Минстроя РТ.