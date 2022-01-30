В Татарстане обжалуется менее 1% дел о несоблюдении ограничительных мер

После начала пандемии Covid-19 в Татарстане резко увеличилось число дел об административных правонарушениях. На данный момент граждане обжалуют менее 1% решений по делам, связанным с несоблюдением ограничительных мер. Об этом рассказал заместитель председателя Верховного суда РТ Эдуард Каминский в программе «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

«Число дел в судах обычно увеличивается примерно на 5–10%, но за эти пандемийные годы произошел значительный рост дел об административных правонарушениях, так называемых „масочных“ дел, и в ВС, и в районных городских судах», — сказал он.

В 2020 году объем таких дел вырос в десять раз, на 150 тысяч, а в 2021-м — в 13 раз по сравнению с годами до эпидемии.

«При этом штатная численность сотрудников не изменилась», — рассказал Андрей Кузьмин.

За год в Татарстане оштрафовали за нарушение антиковидных мер на 220 миллионов рублей.