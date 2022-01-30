Возбуждено дело на посетительницу зоопарка, бросившую девочку в вольер к медведю

Прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении посетительницы Ташкентского зоопарка, которая бросила трехлетнюю девочку в вольер к медведю. Об этом было сообщено в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры.

«В отношении женщины, сбросившей девочку в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии», — сообщили правоохранители.

По сообщению ведомства, эта женщина приходится пострадавшему ребенку матерью.

Напомним, на глазах у посетителей женщина взяла ребенка и перебросила его в вольер к медведю по кличке Зузу. Медведь ничего не сделал с девочкой, которая на тот момент упала с пятиметровой высоты, а лишь понюхал ее. Сотрудники зоопарка быстро и оперативно среагировали. Они увели медведя, который вовсе и не сопротивлялся.