Правительство России выделило регионам 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник

Регионам выделили дополнительные средства на поддержку поликлиник. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Российские регионы дополнительно получат свыше 7,3 миллиарда рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Такое решение приняли в связи с распространением штамма коронавируса “омикрон”. Мишустин также поручил Минздраву проконтролировать, чтобы средства были получены как можно быстрее, потому что от этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена.

"Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу", — сказал премьер на заседании правительства, которое состоялось 27 января.

В последние дни число заразившихся коронавирусом в России резко увеличилось. При этом госпитализировали немного более, чем 14 тысяч человек, но значительно увеличилось количество обращений в поликлиники.