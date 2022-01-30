Годовалая девочка отравилась наркотиками

В Санкт-Петербурге годовалая дочь несовершеннолетней россиянки была госпитализирована с отравлением наркотиками. Об этом сообщают «Невские Новости».

По данным издания, девочка поступила в больницу имени Филатова 19 января. У ребенка диагностировали острое пероральное отравление психотропным веществом.

Источник в правоохранительных органах информацию подтвердил и заявил, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей на 17-летнюю мать девочки. Раньше ее никогда не привлекали к административной или уголовной ответственности.