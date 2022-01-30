Медики рассказали, с недостатком какого витамина могут быть связаны депрессия и раздражительность

По словам медиков, нехватка витамина B12 может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до изменения поведения. Об этом сообщает издание «МедикФорум», ссылаясь на NHS.

О недостатке данного витамина могут говорить раздражительность, депрессия, изменения в мыслях. Причем симптомы могут проявиться анемии. Витамин B12 нужен для обеспечения химических процессов мозга, поэтому он оказывает непосредственное влияние на настроение.

Врачи говорят, что с возрастом риск возникновения дефицита витамина B12 увеличивается. При этом развитие симптомов идет постепенно, а затем заболевание вызывает фолиево-дефицитную анемию.