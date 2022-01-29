Названа группа крови, обладатели которой долго не прощают обиды

Ученые провели исследование и выяснили, как группа крови влияет на склонность к злопамятности.

Так, носители первой группы крови не злопамятны. Но могут легко обижаться из-за своей эмоциональности. Впрочем, они и быстро отходят.

Люди со второй группой крови достаточно позитивные и не злопамятные. Они способны отыскать хорошее даже в плохом. Носители данной группы крови запоминают добрые поступки и не копят обиды. Злопамятные люди встречаются среди них крайне редко.

Представители третьей группы крови мстительны. Они часто бывают капризными и недовольными. Злопамятные носители третьей группы крови будут долго хранить в голове мысли об обидчике. С ними нужно проявлять осторожность.

Обладатели четвёртой группы крови долго помнят о том, что с ними кто-то плохо обошелся. Однако нельзя назвать их злопамятными. Эти люди умеют прощать небольшие обиды.