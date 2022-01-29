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Фото: "Российская газета"

Митрополит Илларион предложил запретить интим-магазины

29.01.2022, 18:00 282 prokazan.ru

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви  митрополит Илларион в ходе эфира на телеканале «Россия 24»  предложил наложить запрет на работу секс-шопов. Он назвал их «узаконенным развратом». 

«Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и очень однозначной. Мы выступаем против половой распущенности, мы выступаем против разврата в любых его формах», — сказал Илларион.

При этом он признал, что РПЦ не может заставить власти закрыть такие магазины, заняться регулированием вывесок и рекламы и что  при открытии секс-шопов мнение церкви не учитывается. Через такие заявления, отметил митрополит, церковь лишь доводит свою позицию до прихожан и сообщает им о том, что допустимо, а что нет. Кроме того, по мнению Иллариона, нужно ввести понятие "возраст согласия", хотя церковь и не одобряет вступление в интимную связь до брака.

В сентябре прошлого года РПЦ наложила запрет на освящение секс-шопов, ночных клубов и больниц, где делают аборты. Отмечалось, что церковь освящает помещения и вещи, однако они должны использоваться «во благо», а не быть связаны с грехом.

 

 
Общество
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Странные дела: Следком проверяет смерти семи беременных женщин в одной больнице
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Подвел презерватив: полиция поймала педофила, изнасиловавшего 13-летнюю школьницу в гараже
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Школьник выстрелил другу в лоб на уроке физкультуры
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Полковник полиции выстрелил в голову своей жене
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Пенсионерка несколько суток жила в одной квартире с мертвым псом, которого ели кошки
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Глава Минздрава Мурашко заявил о стремительном росте числа повторно заболевающих коронавирусом
14:21, 20.01.2022
Во время учебной эвакуации вывели всех детей, а девочку-инвалида оставили в школе
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Полиция поймала подозреваемого в убийстве, кражах и нападении на силовиков тиктокера
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
11:06, 20.01.2022
Полиция ищет предпринимателя, который отвесил леща мэру города за плохую уборку снега
10:46, 20.01.2022
Сила личной драмы: женщина спалила у стелы свадебное платье и вызвала негодование горожан
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Мужчина устал судиться и зарезал своего оппонента возле Арбитражного суда
05:00, 20.01.2022
Российская актриса Вера Воронкова получила ожог 31% тела после пожара в квартире
01:00, 20.01.2022
17-летняя мать ответит в суде за страшную смерть ее младенца в ведре
20:00, 19.01.2022
Мужчина и женщина при странных обстоятельствах умерли на снятой посуточно квартире
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У частного дома нашли пакет с новорожденной девочкой
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Почему Путин не стал в этом году купаться в крещенской проруби? На то была причина
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Первоклассник отморозил обе руки на уроке физкультуры
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Прохожие силой отбили у мужчины шестилетнего ребенка, которого тот пытался похитить на улице
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Женщину раздавил грузовик, когда она вышла осмотреть машину после ДТП
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Главврач больницы отказался пояснить, как одновременно погибли 6 пациентов на ИВЛ
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Родители ушли и бросили: в коммунальной квартире нашли троих голодных детей
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В Кремле ответили, возможен ли новый всеобщий локдаун из-за омикрон-штамма коронавируса
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Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
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«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью