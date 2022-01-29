Митрополит Илларион предложил запретить интим-магазины

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Илларион в ходе эфира на телеканале «Россия 24» предложил наложить запрет на работу секс-шопов. Он назвал их «узаконенным развратом».

«Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и очень однозначной. Мы выступаем против половой распущенности, мы выступаем против разврата в любых его формах», — сказал Илларион.

При этом он признал, что РПЦ не может заставить власти закрыть такие магазины, заняться регулированием вывесок и рекламы и что при открытии секс-шопов мнение церкви не учитывается. Через такие заявления, отметил митрополит, церковь лишь доводит свою позицию до прихожан и сообщает им о том, что допустимо, а что нет. Кроме того, по мнению Иллариона, нужно ввести понятие "возраст согласия", хотя церковь и не одобряет вступление в интимную связь до брака.

В сентябре прошлого года РПЦ наложила запрет на освящение секс-шопов, ночных клубов и больниц, где делают аборты. Отмечалось, что церковь освящает помещения и вещи, однако они должны использоваться «во благо», а не быть связаны с грехом.