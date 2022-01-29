В Швеции начали обучать ворон уборке улиц

Шведская компания Corvid Cleaning начала обучать ворон собирать окурки и мелкий мусор с городских улиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство TT.

Птиц хотят научить приносить мусор в специальный автомат, с помощью которого они будут получать еду. Первоначально ворон предполагают привлечь к уборке улиц города Седертелье, находящегося в пригороде Стокгольма. А если эксперимент покажет успешный результат, птицы начнут убирать улицы и других городов Швеции.

Местные власти надеются, что с помощью птичьего труда удастся сэкономить на расходах на уборку окурков и снизить их, как минимум, на 75%.

«Ворон легче обучить, и есть высокая вероятность того, что они будут учиться друг у друга. В то же время есть меньший риск, что они по ошибке съедят какой‑нибудь мусор», — рассказал основатель Corvid Cleaning Кристиан Гюнтер-Ханссен.

По данным организации Keep Sweden Tidy Foundation, каждый год на улицах Швеции оказывается свыше 1 млрд окурков, что составляет порядка 62% от доли всего мусора в стране.