Берегитесь: Павел Глоба назвал самые энергетически опасные дни февраля 2022 года

Советский и российский астролог, писатель Павел Глоба назвал самые опасные дни февраля 2022 года. В эти дни и звезды, и общая энергетика не благоволят всем знакам Зодиака, в потому стоит заранее планировать свои дела так, чтобы самые важные из них не попали на указанные даты.

Опасных дней в феврале будет четыре.

11 февраля

Меркурий в этот день будет в тандеме с Плутоном, они окажутся по одну сторону от Земли и близко друг к другу. Этот день будет очень напряженным, динамичным, выматывающим. С самого утра у многих все пойдет не так, как планировали. В этот день не стоит проводить финансовых сделок, заключать договоры, принимать поспешные решения. Если этого не избежать, руководствуйтесь только логикой, а не внутренним чутьем.

16 февраля

Марс выступит в дуэте в Венерой и наступит Полнолуние. Опасный день с точки зрения рисков для здоровья, личных отношений. Возможны ссоры, которые могут привести к разводам. Снизится продуктивность во всех делах, появится ощущение, что энергии ни на что не хватает.

Глоба советует в этот день заниматься только простыми и легкими делами, не требующими большой сосредоточенности и больших затрат сил. Избегайте ссор любой ценой.

24, 25 февраля

В эти два дня Луна будет убывать в Стрельце. Это значит, что дни будут проблемными. Не стоит отправляться в путешествия или дальнюю дорогу, совершать дорогие и важные покупки. Повысится риск потери финансов. Постарайтесь в эти дни обходить магазины стороной, отложите покупки на потом.