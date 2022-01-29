90-летняя пенсионерка из Кургана уступила перед угрозами родственников и продала свою единственную квартиру, а потом оказалась в доме престарелых. Историю пожилой женщины рассказали в телеграм-канале Ural Mash.

Родные говорили, что бабушка будет жить с ними вместе, когда продаст квартиру, и так давили, что старушка не устояла.

"Продала квартиру-то, за миллион триста, отдала ему. Переехали, перевезли, а меня не надо. Тещу привез молодую, меня выгнали, сказали, в дурдом сдадут", - рассказала она о внуке.

В итоге пенсионерку отправили в дом престарелых, оттуда она сбежала.

По признанию пенсионерки, еду она добывала на мусорке, пока не попала в добрые руки волонтеров. С их подачи Следком по Курганской области начал проводить проверку.